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Госдума рассмотрит поправки по МРОТу и прожиточному минимуму до 24 ноября

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Новые поправки, предполагающие повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, будут рассмотрены Госдумой РФ до 24 ноября. Об этом 18 ноября сообщил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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«Совершенно очевидно, что сразу после поступления поправок в Государственную думу они будут немедленно рассмотрены. У нас как раз срок подачи поправок до 24 ноября, законопроект принят в первом чтении, и сейчас как раз идут поправки в этот закон, поэтому до 24 ноября по этому закону поправки также будут рассмотрены Госдумой», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, политик уверен, что поправки будут поддержаны всеми фракциями Госдумы, независимо от политических взглядов.

«Может, хоть тут наконец фракции перестанут играть в политические игры, подумают о людях, которые их направили в Госдуму», — сказал Макаров.

Ранее в этот же день сообщалось, что Совет Федерации может рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на предстоящие три года на заседании 1 декабря, если Госдума успеет принять документ, сенаторы поддержат предложения президента РФ по повышению социальных выплат гражданам.

Также в четверг президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.

Он отметил, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

В связи с этим российский лидер предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году опережающими инфляцию темпами на 8,6%, до 13 890 рублей. В настоящее время МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

Путин отметил, что это решение затрагивает многих граждан. Дело, по его словам, в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит «ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики».

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