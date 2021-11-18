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Голикова оценила влияние повышенного прожиточного минимума на население РФ

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Повышение прожиточного минимума и зависящих от него выплат затронет 16 млн россиян, а повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 3 млн занятых в экономике граждан. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в четверг, 18 ноября.

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«От индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Это порядка 3 млн наших граждан», — рассказала она журналистам.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что на повышение прожминимума и МРОТ в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», — передает его слова ТАСС.

18 ноября сообщалось, что Совет Федерации может рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на предстоящие три года на заседании 1 декабря, если Госдума успеет принять документ, сенаторы поддержат предложения президента России по повышению социальных выплат гражданам.

Также в четверг президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. Он отметил, что в Конституции закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

В связи с этим российский лидер предложил (МРОТ) в 2022 году опережающими инфляцию темпами на 8,6%, до 13 890 рублей. В настоящее время МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Путин отметил, что это решение затрагивает многих граждан. Дело, по его словам, в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит «ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики».

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