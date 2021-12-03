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Путин поручил увеличить производство и повысить доступность продуктов питания

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам увеличить производство и повысить доступность основных продуков питания на внутреннем рынке. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

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«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объёмов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке», — говорится в тексте поручения.

Ответственными лицами за исполнение поручения российский лидер назначил премьер-министра Михаила Мишустина и высшие должностные лица субъектов РФ.

Отмечается, что первый доклад по этому вопросу Путин ждет до 25 декабря.

Ранее в этот же день стало известно, что Минсельхоз планирует увеличить объемы закупок, чтобы сдержать рост цен на растительное масло и сахар. Для сахарного песка создадут специальный фонд и резервное хранилище. Его могут открыть, если потребуется при сложной рыночной ситуации. А для растительного масла могут повысить экспортные пошлины.

В конце ноября Путин заявил, что рост цен в стране ускорился, и это чувствительная проблема для граждан.

В Минпромторге сообщили «Известиям» 14 октября, что рекомендовали торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов — молока, мяса, яиц, овощей — для снижения цен.

21 июля Путин отметил, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране обострилась. 16 июля в Кремле заявили, что российский лидер поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры.

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