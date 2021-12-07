Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска ввиду нового штамма коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска в связи с появлением «Омикрон»-штамма коронавируса и тесно сотрудничает с МИД РФ. Об этом во вторник, 7 декабря, заявила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава ведомства Анна Попова.

«В связи с выявлением и циркуляцией нового вида вируса SARS-CoV-2 Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу во взаимодействии с Министерством иностранных дел, с подразделениями пограничной службы в пунктах пропуска», — сказала она.

Также она добавила, что Роспотребнадзор принимает меры, в частности, по организации обсерваций на основании информации от пограничных служб, которые досконально проверяют отметки в паспортах о выезде из стран, отнесенных к высокорисковым.

7 декабря Попова назвала преждевременным рассмотрение снятия ограничений по COVID-19. По ее словам, ситуация всё еще остается напряженной, а снижение ограничений может привести к росту заболеваемости.

30 ноября Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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