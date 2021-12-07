Попова назвала преждевременным рассмотрение снятия ограничений по COVID-19

Снимать какие-либо ограничения, введенные на фоне ситуации с коронавирусом в России, преждевременно, спад заболеваемости COVID-19 замедляется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией 7 декабря.

По ее словам, ситуация всё еще остается напряженной, а снижение ограничений может привести к росту заболеваемости.

«Мы наблюдаем в течение последних чуть более четырех недель снижение заболеваемости, но снижение за предыдущую неделю составило всего 2,9%. Напомню, что неделей раньше это было минус 8,3%», — привела она цифры.

В настоящее время снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в 57 регионах страны, отметила она.

Также Попова призвала россиян быть готовыми к любым изменениям ситуации с коронавирусом в мире.

Она обратила внимание, что прибывающие в РФ редко сдают положительные тесты на COVID-19 в первые же день. Результат появляется на вторые-четвертые сутки, пояснила Попова, призвав приезжающих в Россию граждан сдавать повторные тесты и следить за своим здоровьем.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, рост заболеваемости отмечен в 11 регионах.

С 17 ноября в РФ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, все пациенты с ОРВИ проходят обязательное обследование на выявление коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила такое решение стремлением не упустить больных более опасной инфекцией.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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