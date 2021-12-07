Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, рост отмечен в 11 регионах. Об этом сообщил во вторник, 7 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах», — сказал премьер-министр.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 31 096 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны.

6 декабря доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что в настоящее время необходимо соблюдать прежний комплекс мер для предотвращения распространения COVID-19. Он призвал делать это добросовестно.

В тот же день иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков подчеркнул, что основная задача на данный момент заключается в снижении количества и скорости поступления нового штамма на территорию России.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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