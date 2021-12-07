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Вирусолог РАН Чумаков назвал «Омикрон» живой вакциной

Вирусолог РАН Чумаков назвал омикрон-штамм живой вакциной
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Штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться живой вакциной, поскольку он менее патогенный, а после выздоровления у человека образуется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. Об этом 7 декабря заявил член-корреспондент РАН, вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

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«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас ковид ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — цитирует его URA.RU.

Кроме того, эксперт допустил, что с появлением штамма «Омикрон» больше не будут вводиться локдауны.

«Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет «Омикрон» болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины. Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьезных карантинов», — сказал вирусолог.

Днем ранее представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела в беседе с «Известиями» указал на то, что «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов — ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 в ЮАР не понадобился аппарат ИВЛ или госпитализация.

Тогда же вирусолог Павел Волчков предположил, что у штамма коронавируса «Омикрон» может быть так много мутаций из-за того, что этот вариант сформировался среди миллионов людей, зараженных ВИЧ. По его словам, Африка по количеству населения не уступает Индии, где сформировалась «Дельта», только в Африке всё еще осложняется большим количеством людей с подавленным иммунитетом.

До этого, 4 декабря, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что распространение штамма коронавируса «Омикрон» может привести к завершению пандемии. По его мнению, «даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более легкое».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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