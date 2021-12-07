Названы самые продаваемые автомобили в России по итогам ноября

В России самым продаваемым новым автомобилем в ноябре 2021 года стала Lada Vesta. За последний осенний месяц россияне купили 9035 таких машин, что на 23% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация Европейского Бизнеса.

На втором месте находится Lada Granta с показателем 7231 машина, что на 50% меньше по сравнению с прошлым годом. Третье место занимает Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 6513 экземпляров (-15%).

Четвертый результат показала Kia Rio — 5682 проданных автомобиля (-43%). На пятом месте находится кроссовер Renault Duster, спрос на который в ноябре увеличился на 28% до 4436 машин.

23 сентября сообщалось, что самым популярным цветом автомобиля в 2021 году у российских водителей стал белый.

На этот цвет приходится 26% от всех предложений новых машин автодилерами. Второе место заняли серые автомобили (20%), третье — черные (17,8%). Четвертое место у синего цвета (10,6%), а пятое — у серебристого (7,9%).