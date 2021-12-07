В СФ назвали лицемерным призыв Запада к РФ о «деэскалации» на границе с Украиной

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во вторник, 7 декабря, прокомментировал «Известиям» призыв к России лидеров Великобритании, Италии, США, Франции и Германии о «деэскалации» на границе с Украиной.

«Я считаю, что они лицемерны, потому что прекрасно знают лидеры всех этих государств, что вся проблема Украины в невыполнении ею Минских соглашений. Если бы Украина начала их исполнять, давно бы напряженность в этом региона сошла на нет», — заявил сенатор.

Прежде чем обвинять Россию, в том числе в напряженности, Джабаров посоветовал Западу обратить внимание на демонстративные маневры украинской армии, которая перемещает войска.

Россия же при этом, как подчеркнул сенатор, молча наблюдает за этим со стороны. Лицемерные, по словам политика, заявления лидеров пяти стран основаны исключительно на так называемой атлантической солидарности.

Свой призыв к России западные лидеры сделали в ходе переговоров, которые в формате «Квинт» (Франция, Германия, Италия, Великобритания и США) провел французский президент Эммануэль Макрон накануне. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом во вторник.

Кроме того, лидеры стран призвали уважать суверенитет Украины и «выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе». Участники переговоров также выступили за возобновление переговоров в «нормандском формате».

Также главы государств приняли решение поговорить друг с другом во вторник, 7 декабря, после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

Встреча пройдет в формате онлайн-саммита. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве видят «многочисленные утки» о якобы запланированной «агрессии», однако не слышат ни одного слова в адрес Киева. В совокупности с общим тяжелым фоном российско-американских отношений это «достаточно сложная субстанция для завтрашнего обсуждения».

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

В тот же день американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».