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Лидеры пяти стран призвали РФ к «деэскалации» на границе с Украиной

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Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между Россией и Украиной, а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате. Об этом сообщил в ночь на вторник, 7 декабря, Елисейский дворец.

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«В понедельник, 6 декабря, президент Франции [Эммануэль Макрон] провел переговоры с главами государств и правительств формата «Квинт» (Франция, Германия, Италия, Великобритания и США), обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной», — сказано в коммюнике.

Также подчеркивается, что лидеры стран призвали уважать суверенитет Украины, а также «выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе».

Кроме того, лидеры Британии, США, Франции, ФРГ и Италии призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Также главы государств приняли решение поговорить друг с другом во вторник, 7 декабря, после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

«Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», — также сказано в коммюнике.

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

В тот же день американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве видят «многочисленные утки» о якобы запланированной «агрессии», однако не слышат ни одного слова в адрес Киева. В совокупности с общим тяжелым фоном российско-американских отношений это — «достаточно сложная субстанция для завтрашнего обсуждения».

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