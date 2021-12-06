Путин поздравил победивших в Кубке Дэвиса теннисистов

Президент России Владимир Путин поздравил Даниила Медведева, Андрея Рублева, Аслана Карацева, Карена Хачанова, а также Евгения Донского и Шамиля Тарпищева с победой в командном чемпионате мира по теннису в Кубке Дэвиса в Мадриде. Текст поздравления опубликован 6 декабря на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, победа в престижнейшем турнире стало знаковым событием в российском теннисе.

«Вы проявили исключительное мастерство, характер, командную сплоченность, отлично сыграли во всех поединках, блистательно выступили в финале, стали сильнейшей командой по итогам 2021 года, также победив своих соперников в Кубке АТР и командном зачете на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио», — подчеркнул президент.

Особую признательность он выразил Шамилю Тарпищеву, который завоевал третий Кубок Дэвиса в качестве капитана российской сборной.

Российский лидер пожелал спортсменам новых успехов и воплощения в жизнь планов.

6 декабря сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. В первой встрече финала россиянин Андрей Рублёв обыграл представителя Хорватии Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Российские теннисисты отпраздновали победу душем из шампанского. Празднование чемпионства разместил в своем Instsgram Даниил Медведев.

Сборную России по теннису поздравила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что Кубок Дэвиса — один из немногих турниров, в котором болеешь за всю страну.

Во второй встрече финала против хорвата Марина Чилича вышел Даниил Медведев и победил со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча длилась 1 час 28 минут.

Россияне вышли в финал Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Германии 4 декабря: Рублев обыграл Доминика Кепфера, а Медведев победил Яна-Леннарда Штруффа.

В состав команды россиян входили Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборная выступала на турнире без национального флага и гимна.