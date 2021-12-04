Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Германии. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянин Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа — он обыграл соперника в двух сетах с одинаковым счетом — 6:4, 6:4.

Ранее Андрей Рублев обыграл представителя Германии Доминика Кепфера в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса.

Таким образом, представители России выиграли оба матча одиночного разряда, что позволило российской команде выйти в финал Кубка Дэвиса.

В финале российские теннисисты встретятся с командой Хорватии.

2 декабря Даниил Медведев обыграл представителя Швеции Микаэля Имера со счетом 6:4, 6:4, тем самым обеспечив России выход в полуфинал турнира.

В состав команды России входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборная выступает на турнире без национального флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Россияне являются двукратными обладателями трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.