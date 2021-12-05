Сборная России по теннису в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. Соревнования завершились в воскресенье, 5 декабря, в Мадриде.

В первой встрече финала россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Хорватии Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 1 час и 33 минуты. Рублев сделал восемь эйсов при двух двойных ошибках и одном реализованном брейк-пойнте. У хорвата 15 эйсов и две двойные, пишет «Спорт-Экспресс».

Во второй встрече финала против хорвата Марина Чилича вышел Даниил Медведев и победил со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча длилась 1 час 28 минут.

Таким образом, итоговый счет составил 2:0.

Россияне вышли в финал Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Германии 4 декабря — Рублев обыграл Доминика Кепфера, а Медведев победил Яна-Леннарда Штруффа.

В состав команды россиян входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборная выступает на турнире без национального флага и гимна.

Соревнования длились с 25 ноября. Действующими победителями были испанцы. Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса в 2002 и 2006 годах.