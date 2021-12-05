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Сборная России по теннису в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Теннисист Рублев обыграл Гойо в первом матче финала Кубка Дэвиса

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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Хорватии Борну Гойо в первом матче финала Кубка Дэвиса. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Россиянин победил со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 1 час и 33 минуты. Рублев сделал восемь эйсов при двух двойных ошибках и одном реализованном брейк-пойнте. У хорвата 15 эйсов и две двойные.

Таким образом, Россия ведет в матче с Хорватией со счетом 1:0. В следующей игре россиянин Даниил Медведев встретится с хорватом Марином Чиличем.

Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Германии 4 декабря. Медведев победил Яна-Леннарда Штруффа в двух сетах с одинаковым счетом — 6:4, 6:4. Перед этим Андрей Рублев обыграл немца Доминика Кепфера в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса.

В состав команды россиян входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборная выступает на турнире без национального флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Россияне являются двукратными обладателями трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.

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