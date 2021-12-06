Теннисист Рублев устроил сборной чемпионский душ из шампанского

Российские теннисисты отпраздновали победу в Кубке Дэвиса душем из шампанского. Феерическое празднование чемпионства разместил в своем Instsgram Даниил Медведев.

На ролике коллега Медведева по сборной Андрей Рублев берет огромную бутылку с шампанским и разбрызгивает ее под радостные крики спортсменов и членов тренерского штаба.

Сборную России по теннису поздравила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что Кубок Дэвиса — один из немногих турниров, в котором болеешь за всю страну.

Россия дождалась достойной смены теннисистам Марату Сафину, Евгению Кафельникову и Николаю Давыденко, сказал в поздравлении победителей в Кубке Дэвиса спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. В первой встрече финала россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Хорватии Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Во второй встрече финала против хорвата Марина Чилича вышел Даниил Медведев и победил со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча длилась 1 час 28 минут.

Россияне вышли в финал Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Германии 4 декабря — Рублев обыграл Доминика Кепфера, а Медведев победил Яна-Леннарда Штруффа.

В состав команды россиян входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборная выступала на турнире без национального флага и гимна.