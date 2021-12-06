Комментатор Губерниев восхитился победителями Кубка Дэвиса

Россия дождалась достойной смены теннисистам Марату Сафину, Евгению Кафельникову и Николаю Давыденко, сказал в поздравлении победителей в Кубке Дэвиса спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев 5 декабря.

«Это великая победа, поэтому, конечно, следим и болеем. У нас великолепное поколение. После того, как ушли Сафин, Кафельников, Давыденко, казалось, что ждать долго. Но мы дождались. Ребята просто подлинные молодцы, красавцы! Я хочу сказать, что командный турнир в теннисе — это как эстафета в лыжах и биатлоне. Для страны это имеет огромное значение. Всех поздравляю. Это колоссальный успех», — сказал телеведущий РЕН ТВ.

Ранее сборную России по теннису поздравила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что Кубок Дэвиса — один из немногих турниров, в котором болеешь за всю страну.

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. В первой встрече финала россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Хорватии Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Во второй встрече финала против хорвата Марина Чилича вышел Даниил Медведев и победил со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча длилась 1 час 28 минут.

Россияне вышли в финал Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Германии 4 декабря — Рублев обыграл Доминика Кепфера, а Медведев победил Яна-Леннарда Штруффа.

В состав команды россиян входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборная выступает на турнире без национального флага и гимна.

Соревнования длились с 25 ноября. Действующими победителями были испанцы. Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса в 2002 и 2006 годах.