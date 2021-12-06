Ученые предупредили о риске возникновения более смертоносной пандемии

Следующая эпидемия может быть гораздо более заразной и смертоносной, чем пандемия COVID-19. Такое мнение 6 декабря выразила британская ученая, одна из создательниц вакцины от коронавируса AstraZeneca Сара Гилберт.

«Это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования. Правда в том, что следующая [пандемия] может быть хуже. [Вирус] может быть более заразным, более смертоносным или и тем, и другим сразу», — приводит ее слова Sky News.

Гилберт также отметила, что созданные вакцины от коронавируса могут оказаться менее эффективными для борьбы с новым штаммом «Омикрон».

«Спайковый белок этого варианта содержит мутации, которые, как уже известно, увеличивают способность вируса передаваться... Но есть дополнительные изменения, которые могут означать, что произведенные вакцинами или вследствие заражения другими штаммами антитела могут быть менее эффективны для предотвращения заражения «Омикроном», — заявила ученая.

3 октября глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что человечество в будущем столкнется с новым вирусом. Он может возникнуть в любое время и в любом месте, подчеркнул Гао Фу.

В марте более 20 глав государств и международных организаций выступили за разработку международного договора с целью предотвращения новых пандемий в будущем. Инициативу, в частности, поддержали и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Евросовета Шарль Мишель и гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус.

27 января основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о неготовности мира к следующей пандемии, которая, по его словам, может оказаться в 10 раз хуже, чем ситуация с коронавирусом.

При этом в ноябре 2020 года мультимиллиардер допустил, что новая пандемия может начаться уже через три года. В то же время он отметил, что человечеству может повезти и «это случится лет через 20».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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