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Билл Гейтс предрек новую страшную пандемию

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Мир не готов к следующей пандемии, которая может оказаться в десять раз хуже, чем ситуация с коронавирусом. Такое мнение в среду, 27 января, выразил основатель Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс.

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«Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать», — отметил Гейтс в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Как добавил предприниматель, COVID-19 уже превратился в часть повседневной жизни, подобно стихийным бедствиям вроде землетрясений и торнадо. Тем не менее государствам необходимо обеспечивать гражданам защиту от подобных событий.

Гейтс подчеркнул, что при наличии лучших возможностей для диагностики коронавируса можно было бы повысить темпы выявления новых заболевших и быстрее стабилизировать эпидемиологическую обстановку впоследствии.

«Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже», — заключил основатель Microsoft.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometers, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 100 млн случаев инфекции, скончались свыше 2,1 млн человек, выздоровели почти 73 млн пациентов.

В мае 2020 года бразильский эколог также прогнозировал появление новой пандемии. По его словам, распространение нового вируса возникнет из-за нарушения экологического баланса, например вырубки лесов Амазонии.

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