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В Китае предсказали появление нового «вируса Х»

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Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу считает, что человечество в будущем столкнется с новым вирусом, и предложил принцип взаимодействия для подготовки к борьбе с ним.

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Выступая на международном форуме науки и технологий в обществе, он пояснил, что в настоящее время мир борется не только с пандемией коронавируса, но и с «инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются».

Однако в будущем обязательно мир столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны. Он может возникнуть в любое время и в любом месте, подчеркнул Гао Фу.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — заключил специалист.

В марте более 20 глав государств и международных организаций выступили за разработку международного договора с целью предотвращения новых пандемий в будущем. Инициативу, в частности, поддержали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Евросовета Шарль Мишель и гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус.

27 января основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о неготовности мира к следующей пандемии, которая, по его словам, может оказаться в 10 раз хуже, чем ситуация с коронавирусом.

При этом в ноябре 2020 года мультимиллиардер допустил, что новая пандемия может начаться уже через три года. В то же время он отметил, что человечеству может повезти и «это случится лет через 20».

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