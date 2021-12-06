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Врач назвал тревожные симптомы COVID-19

Врач Шугушев перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о коронавирусе
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Доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев рассказал «Известиям», какие симптомы должны насторожить человека и могут говорить о наличии коронавирусной инфекции.

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«Самое главное — при наличии каких-либо симптомов, напоминающих острую респираторную вирусную инфекцию, считать их COVID-19, пока не будет доказано обратное», — подчеркнул врач.

При наличии таких симптомов нужно сдать ПЦР-тест, желательно даже два раза — с разницей минимум в сутки.

Шугушев рекомендовал обратить внимание на три ключевых симптома. Первый — температура выше 38 градусов, устойчивая к жаропонижающим средствам. Устойчивая означает, что, если человек выпивает жаропонижающее, его хватает на непродолжительное время (до шести часов).

«Второе — частота дыхания. Если мы делаем больше 28 вдохов в течение минуты, такое состояние считается одышкой (норма — до 20 вдохов в минуту). Третье — если показатель насыщения крови кислородом падает до 92–93, это тоже ключевой показатель. То есть наличие хотя бы одного из этих трех симптомов уже является показанием к вызову врача или скорой помощи», — объяснил Шугушев.

Доктор также подчеркнул, что у пациентов с хроническими заболеваниями и пациентов старше 65 лет коронавирус может протекать в нетипичной или бессимптомной форме.

«Поэтому если у пациента есть гипертония, диабет, бронхиальная астма, бронхит и так далее, то нужно обязательно сделать КТ на третьи-пятые сутки после начала болезни. Это в том случае, если нет симптомов, о которых я сказал ранее, если же они есть — это показания к госпитализации», — заключил врач.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал симптомы для вызова скорой при COVID-19. Прежде всего это нарастающая одышка и резкое изменение состояния.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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