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Врач назвал симптомы для вызова скорой при COVID-19

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Пациенты с COVID-19 часто затягивают обращение за срочной медицинской помощью, что ставит их жизнь под угрозу. Какие признаки указывают на то, что человеку грозит опасность перечислил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

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Как отметил эксперт, при нормальном течение болезни инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Если же состояние больного резко меняется необходимо обратиться за помощью к врачу.

Кроме того, по словам Водовозова, существует так называемый набор «симптомов красного флага».

«Прежде всего, это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 (в минуту — Ред.), если она уходит к 30, то это проявление одышки. Но самое главное, тут надо понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство», — приводит его слова радио Sputnik.

Ранее, 3 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коронавирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее. Она добавила, что в РФ идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета в ряде регионов. Так лидером по числу вакцинированных стал Севастополь — 80,8%.Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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