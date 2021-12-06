ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Евросоюз продлил на год, до 8 декабря 2022 года, действие глобального санкционного режима за нарушение прав человека. Документ опубликован в понедельник, 6 декабря.
24 ноября постпреды ЕС согласовали продление санкций. Отмечалось, что данный пункт на заседании значился в списке как не требующий обсуждения, поэтому был согласован автоматически.
Глобальный режим санкций за нарушения прав человека Совет Евросоюза утвердил 7 декабря 2020 года. Он предполагает, что все активы нарушителей в европейских банках подлежат заморозке, а резиденты ЕС не будут иметь права предоставлять этим лицам никаких финансовых услуг.
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