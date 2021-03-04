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Лавров оценил политику ЕС в отношении России

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Сегодняшнюю политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью журналу «Русская мысль», выходящему в Великобритании, в четверг, 4 марта.

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«К сожалению, нынешнюю политику Евросоюза в отношении нашей страны трудно назвать дружественной. ЕС сознательно разрушил практически всю инфраструктуру наших отношений, продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций», — сказал министр, отвечая на вопрос, как он оценивает нынешние отношения России и альянса.

По его словам, объединение «по-прежнему увязывает нормализацию связей с Россией с выполнением Минских соглашений по Украине, которые открыто саботируются Киевом». Кроме того, ЕС организует медийные кампании «с голословными обвинениями» Москвы в «дезинформации», отвергая российские предложения о начале профессионального диалога по этой теме.

Он подчеркнул, что «дошло до откровенного вмешательства в наши внутренние дела».

«Между тем, Россия и ЕС — соседи. Убежден: в наших общих интересах — обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего евразийского континента», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о перспективах отношений Москвы и Брюсселя.

Глава российского МИДа добавил, что Москва была бы рада «выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом», основанного на принципах взаимного уважения и учета интересов, «если в Брюсселе к этому будут готовы».

Он рассказал, что взаимодействие России и ЕС «весьма востребовано» в научно-технической сфере, в здравоохранении и энергетике, а также в борьбе с изменением климата. Совместного противодействия требуют международный терроризм, наркотрафик и киберпреступность.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина, сказанных в ходе выступления на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021» в январе, о том, что «нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, смотреть в будущее». Только тогда, по словам Лаврова, отношения Москвы и Брюсселя «станут развиваться позитивно».

В Официальном журнале ЕС 2 марта опубликовали нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц. Это первые ограничения, которые ввели в отношении Москвы в рамках нового механизма, который предполагает меры за нарушения прав человека. Вслед за альянсом антироссийские санкции расширили и США.

Решение о рестрикциях приняли в связи с обвинительным приговором в отношении блогера Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. В общей сложности Навальный проведет в заключении около двух с половиной лет.

Незадолго до объявления о санкциях Лавров пообещал, что Москва однозначно ответит на эти ограничения.

В МИДе считают, что Евросоюз ввел санкции в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В ведомстве заявляли, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, после чего под него произвольно подбирают кандидатуры.

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