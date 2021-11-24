Постпреды ЕС согласовали продление режима санкций за нарушение прав человека

На заседании Coreper 24 ноября постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление глобального санкционного режима за нарушения прав человека. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в Совете ЕС.

«Сегодня был согласован данный пункт повестки, но на очередном заседании он должен быть окончательно утвержден Советом ЕС», — сказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что пункт, предусматривающий продление режима санкций, значился в списке как не требующий обсуждения, поэтому был согласован постпредами автоматически. Теперь, чтобы принятое решение вступило в силу, оно должно быть технически оформлено и утверждено Советом Евросоюза. При этом в официальном журнале постановление должно быть опубликовано не позднее 8 декабря.

Глобальный режим санкций за нарушения прав человека Совет Евросоюза утвердил 7 декабря 2020 года. Он предполагает, что все активы нарушителей в европейских банках подлежат заморозке, а резиденты ЕС не будут иметь права предоставлять этим лицам никаких финансовых услуг.

Впервые в рамках нового механизма Евросоюз ввел санкции в начале марта. Ограничения были применены к России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений испытательного срока блогером.

4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соразмерный ответ на последние антироссийские санкции ЕС.

В тот же день вышло интервью главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, в котором он заявил, что нынешнюю политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной. Президент Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, отметил, что, введя санкции, ЕС показал сплоченность в намерении решительно и жестко продвигать и защищать свои ценности и интересы.

11 марта источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что послы 27 стран — членов союза согласовали новые санкции за якобы нарушение прав человека. Уточнялось, что в новый черный список войдут физлица из разных стран, включая КНР, Ливию и Россию. По утверждению другого источника, новые санкции должны были затронуть нарушения прав человека в Крыму.

12 марта стало известно о намерении Евросоюза расширить санкции за нарушение прав человека и включить в санкционный список новых фигурантов. Как сообщили в Совете ЕС, ранее принятые рестрикции были первыми, но не последними в рамках глобального режима санкций в области прав человека.