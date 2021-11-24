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Постпреды ЕС согласовали продление режима санкций за нарушение прав человека

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На заседании Coreper 24 ноября постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление глобального санкционного режима за нарушения прав человека. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в Совете ЕС.

«Сегодня был согласован данный пункт повестки, но на очередном заседании он должен быть окончательно утвержден Советом ЕС», — сказал собеседник агентства.

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При этом отмечается, что пункт, предусматривающий продление режима санкций, значился в списке как не требующий обсуждения, поэтому был согласован постпредами автоматически. Теперь, чтобы принятое решение вступило в силу, оно должно быть технически оформлено и утверждено Советом Евросоюза. При этом в официальном журнале постановление должно быть опубликовано не позднее 8 декабря.

Глобальный режим санкций за нарушения прав человека Совет Евросоюза утвердил 7 декабря 2020 года. Он предполагает, что все активы нарушителей в европейских банках подлежат заморозке, а резиденты ЕС не будут иметь права предоставлять этим лицам никаких финансовых услуг.

Впервые в рамках нового механизма Евросоюз ввел санкции в начале марта. Ограничения были применены к России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений испытательного срока блогером.

4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соразмерный ответ на последние антироссийские санкции ЕС.

В тот же день вышло интервью главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, в котором он заявил, что нынешнюю политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной. Президент Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, отметил, что, введя санкции, ЕС показал сплоченность в намерении решительно и жестко продвигать и защищать свои ценности и интересы.

11 марта источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что послы 27 стран — членов союза согласовали новые санкции за якобы нарушение прав человека. Уточнялось, что в новый черный список войдут физлица из разных стран, включая КНР, Ливию и Россию. По утверждению другого источника, новые санкции должны были затронуть нарушения прав человека в Крыму.

12 марта стало известно о намерении Евросоюза расширить санкции за нарушение прав человека и включить в санкционный список новых фигурантов. Как сообщили в Совете ЕС, ранее принятые рестрикции были первыми, но не последними в рамках глобального режима санкций в области прав человека.

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