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Захарова предупредила ЕС о соразмерном ответе Москвы на санкции
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Захарова предупредила ЕС о соразмерном ответе Москвы на санкции

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст соразмерный ответ на последние антироссийские санкции ЕС.

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«Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления, перейти наконец в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию Европейского союза», — сказала Захарова на брифинге в четверг, 4 марта.

Дипломат подчеркнула, что очередные европейские рестрикции отражают отсутствие солидарности и настоящего единства решения реальных целей и проблем, несмотря на то что они прикрываются якобы консолидацией в ЕС.

Ранее в этот же день вышло интервью главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, в котором он заявил, что сегодняшнюю политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной.

Глава российского МИДа также добавил, что Москва была бы рада «выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом», основанное на принципах взаимного уважения и учета интересов, «если в Брюсселе к этому будут готовы».

2 марта в официальном журнале ЕС был опубликован нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц. Это первые ограничения, которые ввели в отношении Москвы в рамках нового механизма, который предполагает меры за нарушения прав человека. Вслед за альянсом антироссийские санкции расширили и США.

Решение о рестрикциях приняли в связи с обвинительным приговором в отношении блогера Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. В общей сложности Навальный проведет в заключении около двух с половиной лет.

Незадолго до объявления о санкциях Лавров пообещал, что Москва однозначно ответит на эти ограничения.

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