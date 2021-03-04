Захарова предупредила ЕС о соразмерном ответе Москвы на санкции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст соразмерный ответ на последние антироссийские санкции ЕС.

«Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления, перейти наконец в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию Европейского союза», — сказала Захарова на брифинге в четверг, 4 марта.

Дипломат подчеркнула, что очередные европейские рестрикции отражают отсутствие солидарности и настоящего единства решения реальных целей и проблем, несмотря на то что они прикрываются якобы консолидацией в ЕС.

Ранее в этот же день вышло интервью главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, в котором он заявил, что сегодняшнюю политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной.

Глава российского МИДа также добавил, что Москва была бы рада «выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом», основанное на принципах взаимного уважения и учета интересов, «если в Брюсселе к этому будут готовы».

2 марта в официальном журнале ЕС был опубликован нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц. Это первые ограничения, которые ввели в отношении Москвы в рамках нового механизма, который предполагает меры за нарушения прав человека. Вслед за альянсом антироссийские санкции расширили и США.

Решение о рестрикциях приняли в связи с обвинительным приговором в отношении блогера Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. В общей сложности Навальный проведет в заключении около двух с половиной лет.

Незадолго до объявления о санкциях Лавров пообещал, что Москва однозначно ответит на эти ограничения.