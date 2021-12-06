Лукашенко рассказал о судьбе Белоруссии в случае прихода оппозиции к власти

Если бы в 2020 году к власти в Белоруссии пришла оппозиция, под Смоленском уже бы стоял блок НАТО. Об этом 6 декабря, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подровнять как-то конституцию», — цитирует его «БелТА».

Ранее, 30 ноября, Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если в Польше появится ядерное оружие стран НАТО. На вопрос, о каких именно системах идет речь, Лукашенко ответил: «Мы договоримся, какое».

До этого, 28 ноября, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия заступится за Белоруссию, если Минск запросит у нее помощи в случае нарушения НАТО территориальной целостности страны. Тогда как 25 ноября государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что в условиях наращивания потенциала альянса у границ республики важно поддержание боеготовности белорусской армии и укрепление региональной группировки войск с Россией.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае отказа ФРГ размещать у себя иностранное ядерное оружие оно может оказаться в других европейских странах. По его словам, речь идет, в частности, о направлении к востоку от Германии.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что подобное заявление Столтенберга означает отсутствие существования основополагающего акта Россия–НАТО. Это, как добавил Грушко, объясняется тем, что в акте закреплены фундаментальные для европейской безопасности обязательства альянса, в том числе в ядерной сфере.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС.