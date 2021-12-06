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Ле Пен назвала ЕС «поджигателем» ситуации вокруг Украины

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Кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 6 декабря прокомментировала слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину.

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По мнению Ле Пен, Москва не пойдет на такой шаг. Однако она отметила, что ситуация вокруг Украины обострилась, в том числе, из-за действий Евросоюза (ЕС).

«…я считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина относится к сфере влияния России. Пытаясь нарушить эту сферу влияния, создается напряженность, появляются страхи и доходит до ситуации, которую мы сейчас наблюдаем», — сказала политик в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Она подчеркнула, что «все сейчас должны сосредоточиться на борьбе с реальной угрозой, которая нависла над Европой — исламизмом».

«Франция призвана играть в мире роль уравновешивающей силы. США втянули нас в такое количество ненужных войн, которые привели к необычайной экспансии исламизма в мире. Я во многих вопросах критически отношусь как к Америке, так и к России. Я не хочу мириться с подчинением США, например, когда они пытаются навязать экстерриториальные правила, чтобы свести на нет работу европейских предприятий», — добавила Ле Пен.

4 декабря сообщалось, что немецкая газета Bild опубликовала информацию о сразу двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что с помощью подобных материалов создается необходимая для агрессии атмосфера. По мнению сенатора, похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.

Также в субботу американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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