Спасатели восстановили работу вентилятора на шахте «Листвяжная»

За прошедшие сутки спасатели восстановили работу вентилятора главного проветривания аварийной выработки, сообщили 6 декабря в Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

Во время проветривания аварийного участка шахты спасатели сделали 18 вентиляционных перемычек, восстановили шесть вентиляционных сооружений. В круглосуточном режиме ведется мониторинг газовой атмосферы.

«Сегодня планируется разведка ранее необследованных горных выработок шахты. Спасатели планируют пройти более 2,5 км. В смену работает три отделения ВГСЧ (военизированных горноспасательных частей) и члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работы ведутся в круглосуточном режиме», — уточнили в ведомстве.

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

5 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что десять пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» находятся на стационарном лечении. Один в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном.