В результате крушения самолета в Канаде погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета на западе Лабрадора. Об этом 5 декабря сообщил канадский филиал CBC News со ссылкой Королевскую полицию Ньюфаундленда.

По данным полиции, авария произошла в субботу утром в районе Джунипер-Лейк на западе канадской провинции. На место крушения прибыли полицейские, поисково-спасательные службы, медики и пожарные. Специалисты обнаружили самолет и тела двух погибших мужчин.

Воздушное судно было удалено из этого района, и расследование крушения продолжается, сообщила полиция.

В середине ноября в результате крушения легкомоторного самолета на острове Бивер-Айленд в штате Мичиган, США, погибли четыре человека. Пассажирами самолета были риэлтор Гейлорд Майк Пердью, а также Кейт Лиз и Адам Кендалл, которые присматривали на острове участок для разведения виноградников.