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В США четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета

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В результате крушения легкомоторного самолета на острове Бивер-Айленд в штате Мичиган, США, погибли четыре человека. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщила газета Petoskey News-Review.

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«По предварительной информации, рейс Island Airways в 13:30 (20:30 мск) в субботу завершился гибелью и пилота, и трех других пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирами самолета были риэлтор Гейлорд Майк Пердью, а также Кейт Лиз и Адам Кендалл, которые присматривали на острове участок для разведения виноградников. На борту находились две собаки, которые также погибли.

Сообщается о том, что недалеко от места трагедии экипаж вертолета Береговой охраны проводил учения, быстро смог откликнуться на сигнал о бедствии и доставил в медицинское учреждение мужчину и женщину, спасти которых не удалось.

По информации издания, единственной выжившей при крушении оказалась 11-летняя дочь риелтора, которая находится в больнице. Информации о состоянии ее здоровья пока нет.

12 ноября вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври погиб при крушении небольшого самолета Cessna-172 в штате Нью-Джерси Соединенных Штатов, сообщала компания Blue Origin. Телеканал CBS передавал, что в результате авиакатастрофы погибли два человека: помимо де Ври в самолете находился пассажир, 54-летний Томас Фишер.

Сообщалось, что самолет, которым управлял де Ври, направлялся из аэропорта округа Эссекс в аэропорт округа Сассекс. В ходе полета примерно в 15:00 по местному времени (23:00 мск) самолет был объявлен без вести пропавшим.

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