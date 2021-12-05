Путин призвал не ущемлять в праве на передвижение привитых «Спутником V»

Граждане, привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V», не должны быть ущемлены в праве на передвижение между странами. Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой российский лидер отметил, что порядка 200 млн человек вакцинировались от коронавируса российскими препаратами.

«Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной «Спутник V«, имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества, и не были ущемлены никак в правах. В том числе на передвижение через границы государств», — указал российский лидер.

24 ноября глава государства обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По словам Путина, решение о прохождении процедуры вакцинации должно быть добровольным.

27 октября глава российский лидер указал на необходимость разработать процедуру совместного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он подчеркивал, что РФ стремится внести реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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