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Путин призвал не ущемлять в праве на передвижение привитых «Спутником V»

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Граждане, привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V», не должны быть ущемлены в праве на передвижение между странами. Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой российский лидер отметил, что порядка 200 млн человек вакцинировались от коронавируса российскими препаратами.

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«Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной «Спутник V«, имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества, и не были ущемлены никак в правах. В том числе на передвижение через границы государств», — указал российский лидер.

24 ноября глава государства обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По словам Путина, решение о прохождении процедуры вакцинации должно быть добровольным.

27 октября глава российский лидер указал на необходимость разработать процедуру совместного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он подчеркивал, что РФ стремится внести реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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