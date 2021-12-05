В Госдуме назвали безрассудным отказ Байдена соблюдать «красные линии»

Отказ президента США Джо Байдена соблюдать «красные линии» в международных отношениях безрассуден. Об этом 5 декабря заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Байден демонстрирует безрассудный и наплевательский подход к международным отношениям, показывая пренебрежительное отношение к интересам других стран и миру на нашей земле. Власти США привыкли сеять смуту и раздор по всему миру, но у наших границ мы не позволим им хозяйничать. Байдену нужно понять, что за красными линиями идет черная полоса, которая никому не нужна», — цитирует его «РИА Новости».

По словам парламентария, общаться с Россией языком силы и шантажа неприемлемо.

«Россия всегда выступала за диалог и конструктивные взаимоотношения с другими странами, но нашу доброту и политическую порядочность не стоит воспринимать за слабость. Любая агрессия в отношении России будет пресечена за считаные секунды еще на подходе к нашим границам. Не советуем никому махать дубиной у наших границ. У нас достаточно сил и средств, чтобы нарушать самые грандиозные планы наших недругов», — отметил депутат.

Днем ранее Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины. Он добавил, что намерен провести с президентом России Владимиром Путиным «долгий разговор».

До этого, 18 ноября, Путин заявил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

Он обратил внимание, что в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны НАТО, которые легко могут быть использованы. Там стоят пусковые установки МК-41, ударные комплексы, добавил президент.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она отметила, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены, а итогом стало печальное состояние европейской безопасности.