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Путин принимает участие в церемонии вручения премии «Мы вместе». Трансляция

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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 5 декабря, принимает участие в церемонии вручения премии «Мы вместе».

Глава государства объявит имя победителя в номинации «Волонтер года» и в режиме видеосвязи обратится с приветствием ко всем участникам и гостям церемонии, проходящей в рамках одноименного социального форума #МыВместе в Москве.

Кроме того, в этот же день российский лидер в режиме видеосвязи встретится с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что международная премия «Мы вместе» учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2021 году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок.

2 декабря в ходе форума «Мы вместе» специалисты обсудили тему поддержки волонтерства в регионах России и лучшие практики губернаторов новой волны. Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что пандемия коронавируса способствовала не только подъему волонтерского движения, но и принятию управленческих решений для его долгосрочного развития.

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