Путин 5 декабря примет участие в церемонии вручения премии «Мы вместе»

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 5 декабря, примет участие в церемонии вручения премии «Мы вместе». Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

«5 декабря 2021 года, в международный день добровольцев, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премии #МЫВМЕСТЕ. Глава государства объявит имя победителя в номинации «Волонтер года» и в режиме видеосвязи обратится с приветствием ко всем участникам и гостям церемонии, проходящей в рамках одноименного социального форума #МЫВМЕСТЕ в Москве», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, российский лидер в режиме видеосвязи встретится с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

В пресс-службе подчеркнули, что международная премия МЫВМЕСТЕ учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2021 году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок.

Ранее, 3 декабря, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что за семь лет число участников благотворительных программ выросло в пять раз — 15% населения страны. По словам Кириенко, в волонтерском проекте «Мы вместе» поучаствовали порядка 10 тыс. компаний. В рамках данной акции помощь получили более 6,5 млн человек.

Днем ранее в ходе форума «Мы вместе» специалисты обсудили тему поддержки волонтерства в регионах России и лучшие практики губернаторов новой волны. Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что пандемия коронавируса способствовала не только подъему волонтерского движения, но и принятию управленческих решений для его долгосрочного развития.

В июне 2020 года Путин выпустил указ о вручении ордена Пирогова и медали Луки Крымского медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов.

В том же месяце президент учредил памятную медаль за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе, организованную в период борьбы с распространением коронавируса.

Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и ряд волонтерских организаций.