Число волонтеров в России за семь лет выросло в пять раз

Россияне стали активнее участвовать в волонтерских проектах. Так, за семь лет число участников благотворительных программ выросло в пять раз — 15% населения страны. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Популярность волонтерства, отношение к волонтерству в России улучшается на глазах. Семь лет назад в волонтерских и добровольческих проектах принимало участие 3% населения, сейчас хотя бы раз в год участие в каких-то волонтерских, благотворительных проектах принимает 15%. Это колоссальный рост — в пять раз», — сообщил он на заседании совета Торгово-промышленной палаты России в рамках международного форума гражданского участия «Мы вместе».

По словам Кириенко, в волонтерском проекте «Мы вместе» поучаствовали порядка 10 тыс. компаний. В рамках данной акции помощь получили более 6,5 млн человек.

Первый замруководителя администрации президента также выразил слова благодарности предпринимателям, которые оказывали поддержку нуждающимся гражданам даже в условиях пандемии COVID-19. Он указал на значимость компаний, которые берут на себя такую социальную ответственность.

«Это не юридическая, а внутренняя, человеческая ответственность», — подчеркнул Кириенко.

Днем ранее в ходе форума «Мы вместе» специалисты обсудили тему поддержки волонтерства в регионах России и лучшие практики губернаторов новой волны. Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что пандемия коронавируса способствовала не только подъему волонтерского движения, но и принятию управленческих решений для его долгосрочного развития.

По словам эксперта, в России существуют как федеральные, так и региональные меры поддержки добровольчества. В пример она привела льготный проезд для волонтеров во Владимирской области, программы обучения для добровольцев в Нижегородской области, введение социальных карт для волонтеров в Камчатском крае и другие меры.