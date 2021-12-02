Эксперты обсудили поддержку волонтерства губернаторами новой волны

В ходе форума #МыВместе специалисты обсудили тему поддержки волонтерства в регионах России и лучшие практики губернаторов новой волны.

В дискуссии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына и заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Ольга Голышенкова.

Как отметила Кислицына, пандемия коронавируса способствовала не только подъему волонтерского движения, но и принятию управленческих решений для его долгосрочного развития.

«Помогая волонтерским объединениям, органы власти автоматически создавали условия для их дальнейшего развития, внедряли механизмы, гарантирующие, что эти институты будут действовать и после победы над COVID-19», — отметила она.

По словам эксперта, существуют как федеральные, так и региональные меры поддержки добровольчества. В пример она привела льготный проезд для волонтеров во Владимирской области, программы обучения для добровольцев в Нижегородской области, введение социальных карт для волонтеров в Камчатском крае и другие меры.

Чибис рассказал об опыте партнерства власти и молодежи в Мурманской области, где активно реализуется грантовая поддержка по самым разным направлениям: в культуре, спорте, здравоохранении. В регионе создаются пространства, где активная молодежь может собираться в любое время для обсуждения своих идей и инициатив.

«В кризисный момент пандемии, форс-мажоров и чрезвычайных ситуаций мы увидели самое важное: добровольчество и волонтерство у нас в регионе — не на бумаге в отчетах, а в реальной жизни», — добавил он.

Голышенкова обратила внимание на важность сотрудничества власти и гражданского общества, формирования доверия между ними.

По оценкам Росстата, число волонтеров к 2020 году увеличилось в восемь раз по сравнению с 2013 годом, а в состав крупнейшего в стране движения #МыВместе вошли более 250 тыс. добровольцев.

Эксперты подытожили, что на развитие волонтерского движения повлияла в том числе поддержка со стороны федеральных и региональных властей.