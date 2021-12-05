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В Европарламенте призвали закрыть СП-2 в случае нападения России на Украину
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В Европарламенте призвали закрыть СП-2 в случае нападения России на Украину

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Председатель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте, сопредседатель Христианско-социального союза (ХСС) Баварии Манфред Вебер 5 декабря призвал будущее правительство Германии закрыть проект газопровода «Северный поток – 2» в случае, если Россия нападет на Украину.

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По его словам, которые приводит Die Zeit, необходимо, чтобы курс Североатлантического альянса (НАТО) дал четко понять России, что «действия против Украины будут дорого стоить».

Вебер подчеркнул, что, если РФ «применит оружие, то тогда трубопроводу «Северный поток – 2» конец». Правительство Германии должно будет четко это озвучить, заявил он.

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

Также 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. При этом она подчеркнула, что российские вооруженные силы на российской территории — это законное право суверенного государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Ранее, 12 ноября, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует.

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