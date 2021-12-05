Минздрав Румынии сообщил о двух случаях заражения «Омикроном»

Тестирование двух пассажиров авиарейса из ЮАР показало положительный результат на наличие штамма «Омикрон», сообщила 4 декабря Служба здравоохранения Румынии.

«Сегодня днем Национальный институт общественного здравоохранения получил результаты первых исследований, проведенных в Национальном научно-исследовательском институте «Кантакузино» в Бухаресте, который подтвердил наличие нового штамма «Омикрон» у двух авиапассажиров из ЮАР, которые прибыли в Бухарест 30 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Штамм обнаружили у 48-летней женщины из уезда Брашов и 59-летнего мужчины из уезда Васлуй. Оба изолированы дома, симптомов заболевания COVID-19 у них не выявлено.

В минздраве добавили, что в настоящий момент ожидается результат секвенирования пробы третьего пассажира того же авиарейса с положительным тестом на коронавирус.

Ранее антикоронавирусные ограничения ужесточили в некоторых коммунах Норвегии после выявления случаев штамма «Омикрон». Глава минздрава королевства Ингвильд Хьеркол заявил, что масочный режим будет обязательным в местах, где невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1 м: в магазинах, ресторанах и кафе, общественном транспорте и такси.

Также о выявлении нового штамма коронавируса в 10 штатах сообщил минздрав США. Отмечается, что в большинстве случаев заражение «Омикроном» выявлено у пациентов, недавно побывавших на юге Африки. Однако в двух штатах — Гавайи и Миннесота — штамм зафиксирован у людей, не покидавших пределы США.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

В тот же день стало известно, что врачи не наблюдают в состоянии пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон» ничего особенного по сравнению с больными, у которых выявлен штамм «Дельта».