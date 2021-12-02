В ряде коммун Норвегии ввели ограничения в связи со штаммом «Омикрон»

Антикоронавирусные ограничения ужесточили в некоторых коммунах Норвегии после выявления случаев штамма «Омикрон» в стране. Об этом в четверг, 2 декабря, заявила глава минздрава королевства Ингвильд Хьеркол.

«С полуночи вводится требование о ношении масок, по возможности организации рабочих мест удаленно, ограничении количества участников мероприятий в Осло и ряде других коммун», — сказала министр.

По словам главы ведомства, масочный режим будет обязательным в местах, где невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1 м: в магазинах, ресторанах и кафе, общественном транспорте и такси. При этом нововведения не коснутся детей в возрасте младше 12 лет, передает RT.

Также работодатели обязаны предоставлять сотрудникам возможность работать в дистанционном режиме несколько раз в неделю.

Хьеркол отметила, что ужесточение ограничений коснется около 22 коммун, где есть риск распространения нового штамма.

Накануне в Норвегии выявили первые два случая инфицирования штаммом «Омикрон». Известно, что оба заболевших посещали Южную Африку, пишет REGNUM.

Также стало известно о первом случае заражения «Омикроном» в Южной Корее и в Гане, сообщается на сайте kp.ru.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения «Омикроном». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма. Также из-за нового штамма ведомство приняло решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

В тот же день врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков выразил мнение, что беспокоиться из-за нового штамма «Омикрон» не стоит. Он пояснил, что штамм только начали изучать, сведения врачей противоречивы, а множественные мутации могут уничтожить инфекцию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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