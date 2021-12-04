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В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «Омикрон» в 38 странах
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«Омикрон»-штамм коронавируса выявили в 10 американских штатах

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По меньшей мере в 10 из 50 американских штатах зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 3 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.

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Отмечается, что в большинстве случаев заражение «Омикроном» выявлено у пациентов, недавно побывавших на юге Африки. Однако в двух штатах — Гавайи и Миннесота — штамм зафиксирован у людей, не покидавших пределы США.

Согласно статистическим показателям, опубликованным на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, число случаев заражения коронавирусом в стране в последние несколько дней растет. 2 декабря в США было выявлено 138,4 тыс. новых случаев заражения, тогда как 29 ноября их насчитывалось 102 тыс.

3 декабря глава ЦКПЗ Рошель Валенски сообщила, что «99,9% новых случаев заражения в стране по-прежнему связаны с «Дельта»-штаммом» коронавируса. Однако она отметила, что расклад, возможно, изменится, учитывая, что «Омикрон»-штамм может оказаться более заразным.

«Очень может быть, что мы будем наблюдать больше случаев заражения «Омикроном», чем «Дельтой», — подчеркнула Валенски.

Первый случай заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса в США был зафиксирован 1 декабря в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружили заражение, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

1 декабря врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются сухой кашель, лихорадка и ночная потливость. Также в среду директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что по меньшей мере 23 государства сообщили о присутствии «Омикрон»-штамма коронавируса,

В тот же день стало известно, что врачи не наблюдают в состоянии пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон» ничего особенного по сравнению с больными, у которых выявлен штамм «Дельта».

2 декабря российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал способ ограничить распространение «Омикрона» в новогодние праздники.

Также в четверг сотрудники Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний заявили, что в ближайшие месяцы «Омикрон»-штамм может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в ЕС.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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