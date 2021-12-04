Заслуженный летчик Базыкин оценил действия пилотов обледеневшего лайнера S7

Пилоты, сумевшие аварийно посадить обледеневший лайнер S7 в Иркутске, совершили чудо. Об этом в субботу, 4 декабря, заявил заслуженный летчик России Вадим Базыкин РЕН ТВ.

«Произошло то, что мы называем чудом. Чудо, что пассажиры остались живы, что летчики вытащили этот самолет... Ну, моя оценка — это высшая. Я слушал весь радиообмен экипажа, я понял, что ребята работали с первой секунды, они всё понимали», — сказал он.

Базыкин рассказал, что обледенели не только крылья, но и приемники воздушного давления самолета. Он отметил, что воздушное судно было неуправляемым.

«Он два раза у них сваливался. Они наращивали скорость, скорость падения была 80 м/с, это сумасшедшая скорость. Это большие перегрузки. Я представляю, что чувствовали пассажиры. Поэтому то, что сейчас произошло, это действительно чудо», —поделился летчик.

Кроме того, он рассказал, что обледенение не бывает при сильных отрицательных температурах. Оно случается только при «сопливой» погоде.

«Обледенение бывает от температуры +5 до температуры –7. Скорость самолета, сырой легкий минус — этого было достаточно для того, чтобы на крыльях нарастал лед», — пояснил он.

Базыкин назвал обледенение самой страшной вещью в авиации. Выходят из нее в основном вверх к солнцу либо в слои облачности, добавил он.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна (КВС), тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются.

По факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку.

Командир самолета S7 воздержался от подробных комментариев по поводу инцидента, отметив лишь, что «идет расследование».