Прямой эфир
Мир
Эрдоган переименовал торговый бренд Турции
Интернет
Пользователи Telegram, Instagram и Facebook пожаловались на сбои
Политика
Турчак переизбран секретарем генсовета «Единой России»
Спорт
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги
Политика
В Кремле подтвердили проведение переговоров Путина и Байдена 7 декабря
Спорт
Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса
Мир
Назарбаев назвал причину непризнания Казахстаном Крыма российским
Мир
На Украине опровергли нарушение пилотами воздушного пространства Белоруссии
Мир
Захарова назвала антигуманными новые санкции против Белоруссии
Политика
Путин назвал «Единую Россию» партией-лидером

Заслуженный летчик Базыкин оценил действия пилотов обледеневшего лайнера S7

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пилоты, сумевшие аварийно посадить обледеневший лайнер S7 в Иркутске, совершили чудо. Об этом в субботу, 4 декабря, заявил заслуженный летчик России Вадим Базыкин РЕН ТВ.

«Произошло то, что мы называем чудом. Чудо, что пассажиры остались живы, что летчики вытащили этот самолет... Ну, моя оценка — это высшая. Я слушал весь радиообмен экипажа, я понял, что ребята работали с первой секунды, они всё понимали», — сказал он.

Базыкин рассказал, что обледенели не только крылья, но и приемники воздушного давления самолета. Он отметил, что воздушное судно было неуправляемым.

Заглушить прибор: самолеты при посадке во Внуково и Пулково сталкиваются с помехами
Что стало причиной отказов спутниковых систем, и как это влияет на безопасность полетов

«Он два раза у них сваливался. Они наращивали скорость, скорость падения была 80 м/с, это сумасшедшая скорость. Это большие перегрузки. Я представляю, что чувствовали пассажиры. Поэтому то, что сейчас произошло, это действительно чудо», —поделился летчик.

Кроме того, он рассказал, что обледенение не бывает при сильных отрицательных температурах. Оно случается только при «сопливой» погоде.

«Обледенение бывает от температуры +5 до температуры –7. Скорость самолета, сырой легкий минус — этого было достаточно для того, чтобы на крыльях нарастал лед», — пояснил он.

Базыкин назвал обледенение самой страшной вещью в авиации. Выходят из нее в основном вверх к солнцу либо в слои облачности, добавил он.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна (КВС), тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются.

По факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку.

Командир самолета S7 воздержался от подробных комментариев по поводу инцидента, отметив лишь, что «идет расследование».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021