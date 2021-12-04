Вице-мэра Краснодара Мавриди задержали по подозрению в получении взятки

Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди задержали 3 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что спецоперацию предположительно проводили сотрудники краевых управлений Федеральной службы безопасности (УФСБ) и экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК). Также они провели обыски в здании городской администрации.

На должность вице-мэра Мавриди был назначен чуть больше месяца назад. По данным источника телеканала, его подозревают в получении взятки.

На данный момент следователи занимаются проверкой информации. Официальных комментариев по теме пока не поступало.

1 декабря в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова.

Как сообщил источник в силовых структурах, экс-заммэра подозревается в получении взятки в то время, когда он работал в городской администрации.