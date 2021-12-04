Локомотив врезался в автомобиль скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП со скорой. Авария случилась на железнодорожном переезде. В карету скорой помощи врезался локомотив, сообщает телеканал «Известия». По предварительным данным, один человек погиб. Двое пострадавших госпитализированы. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.