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Вирусолог Альтштейн: «Омикрон»-штамм может сделать COVID-19 более легким заболеванием

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«Омикрон»-штамм коронавируса может привести к окончанию пандемии, предположил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в субботу, 4 декабря.

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«У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер», — рассказал Альтштейн радио Sputnik.

По его словам, в большинстве случаев «Омикрон» проходит в легкой форме. При этом он допускает, что вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста.

«Если дойдет, будет видно. Но пока «Омикрон» не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям», — объяснил он.

Вирусолог предположил, что при высокой заразности и распространенности по всему миру штамм «Омикрон» будет вызывать более легкое заболевание, чем сейчас. «Дельта» может смениться «Омикроном», но эпидемия будет не столь опасной.

«Сейчас умирают порядка 3%, а с этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «Омикрон», — подчеркнул Альтштейн.

3 декабря инфекционист Владимир Никифоров заявил, что появление штамма коронавируса «Омикрон» может означать, что ковид начал отступать. По его словам, вирус скатывается в область обычных сезонных респираторных инфекций.

2 декабря директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что штамм коронавируса «Омикрон» сможет вытеснить «Дельта»-штамм и «проиммунизировать население», если окажется достаточно заразным. По словам ученого, предполагать, что «Омикрон»-штамм будет способствовать окончанию пандемии, пока рано, так как «необходимы экспериментальные данные».

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