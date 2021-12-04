В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с участием локомотива и скорой
Три человека пострадали в результате ДТП на железнодорожном переезде в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает РЕН ТВ.
В районе населенного пункта Новый мир локомотив столкнулся с машиной скорой помощи.
Травмы получили три человека. Двое из них находятся в бессознательном состоянии.
В соцсетях появилось видео происшествия.
Ранее, 1 декабря, вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане. Авария произошла в особой экономической зоне Елабуги. В результате столкновения погиб один пассажир, 16 человек, включая водителя автобуса, пострадали.