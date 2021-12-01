В Татарстане автобус с вахтовиками протаранил грузовик

Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане. Об этом сообщает в среду, 1 декабря, «Татар-Информ».

По данным агентства, авария произошла в особой экономической зоне Елабуги. В результате столкновения погиб один пассажир, также есть пострадавшие.

Как уточняет телеканал «НТР», пострадали 16 человек, в том числе водитель автобуса, которого госпитализировали.

На опубликованных кадрах можно заметить выбитое лобовое стекло автобуса, а также множественные повреждения транспортного средства.

Ранее, 30 ноября, на 32-м км автодороги Тверь — Волоколамск в результате столкновения легковой отечественной машины и самосвала погибли два человека. По данным правоохранительных органов, автомобиль ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и врезался в самосвал.