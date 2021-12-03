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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили конфликт в Карабахе, Сирию и многие другие темы, сообщили в Кремле 3 декабря.

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«Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства. Условлено дать указание соответствующим ведомствам активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года», — сообщили в Кремле.

Кроме того, Путин рассказал Эрдогану об итогах встречи в Сочи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча была приурочена к годовщине подписания заявления по Нагорному Карабаху.

«Что касается ситуации в Ливии, акцентирована безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН», — говорится в опубликованном сообщении.

Также Путин и Эрдоган по время разговора подчеркнули, что решить внутриукраинский кризис можно только путем соблюдения Минских соглашений. Президент России отметил, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв договоренностей.

О том, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, стало известно ранее в этот день.

28 ноября Эрдоган заявил о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной. По его словам, турецкая сторона рассчитывает на свое участие в решении кризиса между странами, намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой.

29 сентября Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Как отметил президент РФ, отношения двух стран развиваются позитивно. Он указал на то, что профильные ведомства постоянно взаимодействуют друг с другом по всем направлениям.

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