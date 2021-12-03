В Минске заявили об ответе на санкции с учетом экономической целесообразности

Белоруссия ответит на западные санкции, демонстрируя независимую внешнюю политику и принципиальность своих подходов, а также учитывая экономическую целесообразность. Об этом заявил «Известиям» глава международного комитета палаты представителей страны Андрей Савиных.

«Эти действия Евросоюза со стороны Белоруссии не останутся без ответа, но отвечать мы будем, демонстрируя независимую внешнюю политику и принципиальность своих подходов, а также с учетом простой экономической целесообразности. Конечно, экономические санкции имеют определенный эффект, иногда отложенный во времени. <…> Иногда мы видим краткосрочные потери, но, переориентируя потоки на страны, чья политическая позиция не влияет на их торгово-экономические отношения с Белоруссией, мы в конечном итоге выигрываем в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Белорусский политик подчеркнул, что санкции — это экономическое принуждение, с точки зрения международного права они незаконны. Савиных также выразил уверенность в том, что в конечном итоге республика сможет компенсировать любой негативный эффект от санкций, поскольку страны коллективного Запада сегодня — это не более 30% глобальной экономики.

«Сегодня мы говорим о том, что глобализация себя дискредитировала и что мы выходим на многополярный мир. Это будет мир союзов суверенных государств, которые будут формировать собственное экономическое пространство. Не исключено, что основное значение будет играть торговля внутри такого рода союзов. Тогда можно предположить, что, разрушая связи с Беларусью, Евросоюз ускоряет интеграционные процессы республики на евразийском пространстве, что тем более может стать для нас позитивным фактором в долгосрочной перспективе», — заключил политик.

Накануне о новых санкциях в отношении Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Под санкции ЕС попали белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным руководства ЕС, компании участвовали в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа».

Также указанные страны обнародовали совместное заявление, в котором содержится призыв к властям Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС.

В свою очередь, МИД Белоруссии объявил о том, что примет жесткие, но адекватные ответные меры. Также в министерстве подчеркнули, что санкции ЕС против Минска направлены на уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства. О том, что страна в ближайшие дни примет пакет ответных экономических санкций против Запада объявил и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

12 ноября Великобритания, США и государства Европы заявили, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.