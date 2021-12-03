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Токио удалось сэкономить на Олимпиаде без зрителей почти $1,3 млрд

Газета Yomiuri: Токио удалось сэкономить на Олимпиаде без зрителей почти $1,3 млрд
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Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио позволили сократить бюджет спортивного мероприятия более чем на 150 млрд иен ($1,3 млрд) из-за отсутствия зрителей, пишет 3 декабря газета Yomiuri.

«Без зрителей даже показалось, что это не Олимпиада»
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В оргкомитете Олимпиады рассказали, что из-за отсутствия болельщиков удалось снизить затраты на персонал, досмотр посетителей, измерение температуры, оборудование против жары и ряд других статей расходов. Так компенсировались потери от продажи билетов.

«Расходы на Олимпиаду, рассчитанные в 2019 году, оценивались в 1,35 трлн иен ($11,9 млрд). Но соревнования откладывались на год из-за коронавируса. Из-за специальных антиковидных мер бюджет увеличился до 1,64 трлн иен ($14,4 млрд)», — пишет издание.

Одной из статей дохода стали около 10 млн билетов, проданных внутри страны и за рубежом. Это принесло почти 90 млрд иен ($795 млн), пока пандемия не заставила остановить продажи. Поскольку большинство соревнований проходили без зрителей, деньги за билеты были возвращены покупателям.

Однако в целом оказалось, что дополнительных государственных или муниципальных расходов не потребуется. Наоборот, бюджет города и правительства удалось пополнить по итогам Игр.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды ОКР, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Они заняли пятое место в медальном зачете.

С 24 августа по 5 сентября 2021 года Токио принимал XVI Паралимпийские летние игры. В них участвовали более 200 российских спортсменов. Они выступили в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

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