«Без зрителей даже показалось, что это не Олимпиада»

Завершившийся на прошлой неделе в Токио олимпийский турнир по стрельбе из лука оказался успешным для российских спортсменок. Они выиграли серебро в командном первенстве — это сделали Елена Осипова, Светлана Гомбоева и Ксения Перова. А затем Осипова стала второй в личных соревнованиях.

Для 32-летней Перовой олимпийское серебро в Японии стало вторым в карьере. Ранее она добилась аналогичного успеха в командных соревнованиях на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро совместно с Туяной Дашидоржиевой и Инной Степановой. Годом ранее с ними же Ксения завоевала командное золото чемпионата мира в Копенгагене. А в 2017 году на её счету была личная победа на ЧМ в Мехико.

По возвращении из Токио в Москву Перова дала интервью «Известиям», в котором оценила успех в столице Японии, прокомментировала падение Гомбоевой от теплового удара во время командного первенства и заявила о стремлении попасть на следующую Олимпиаду, которая пройдёт в 2024 году в Париже.

— Ожидали, что повторите свой результат пятилетней давности?

— Конечно, мы хотели завоевать медаль. И я очень счастлива, что у нас это получилось, что мы все работали не зря, что вся работа наших тренеров, специалистов и нас самих была хорошая, плодотворная и принесла нам место на пьедестале.

— Южную Корею можно побеждать в стрельбе из лука?

— Южная Корея уже на протяжении девяти лет занимает первое место в женском дивизионе. Они далеко ушли вперёд. Результат у них очень высокий. Но я думаю, мы уже к ним близко подбираемся. И скоро будем бороться с ними на равных. Сейчас главное — повысить результат.

— Как отреагировали на эпизод со Светланой Гомбоевой?

— Сразу поняли, что это был тепловой удар. Потому что было очень-очень жарко. На самом деле прямо нереально было жарко. Припекало. И поэтому, когда Света упала, мы сами были уверены без диагноза, что это тепловой удар. Но при этом не сомневались, что всё будет хорошо.

— Теннисисты часто жаловались, что их заставляли играть в разгар дня. У лучников была та же ситуация. Не хотели, чтобы по ходу турнира перенесли всё на чуть более позднее время, как добились в теннисе?

— У нас всегда так. У нас такой вид спорта, что стреляем и утром, и после обеда. Какая погода есть, в такую и стреляем. Особого выбора нет. И бунтовать никто не будет. Потому что бунтовать бессмысленно. Вечером стрелять не можем, потому что, сами понимаете, что будут проблемы с мишенью. Там не было прожекторов, чтобы вечером стрелять. Поэтому готовы к любой погоде.

— Как человек, который был на Олимпиаде в Рио, ощутили разницу из-за отсутствия зрителей на трибунах в Токио?

— Конечно, было непривычно из-за того, что трибуны пустые. После завоевания серебра эмоции были немного смешанные. Такая тишина, спокойствие, никакого ажиотажа и крика не было. Без зрителей даже показалось, что это не Олимпиада. Но, разумеется, головой понимаешь, что это Олимпийские игры, ответственность, это всё, к чему ты готовился. Но из-за пустых трибун лишь к вечеру или даже на следующий день осознаешь всё. Я с таким счастьем проснулась: «Ура, у меня есть медаль!». В остальном же по сравнению с Рио ничего не поменялось. Значимость соревнований осталась той же. Олимпийские игры всё те же. Всё в принципе было то же самое. Организация хорошая, на высшем уровне. Мы каждый день сдавали тесты. Тесты, слава Богу, не те, при которых надо было ковыряться в носу и горле. Мы просто сдавали слюну. Это было безболезненно, без всяких напрягов. И всё нас устраивало.

— Эта Олимпиада была сложнее?

— Да нет. Везде сложно было. Везде.

— Личное серебро Елены Осиповой для вас было ожидаемым?

— Конечно. Я вообще такой человек, который верит во всё. В то, что всё возможно. Соответственно, ожидала какую-нибудь медаль от Лены. Лена в этом году стала рекордсменкой Европы. То есть, у неё очень хороший результат в техническом плане. Поэтому от неё ожидала в Токио хорошего выступления.

— Сейчас летите домой?

— Да, живу в родном городе Лесной Свердловской области. Лечу в Екатеринбург, а потом надо будет проехать до дома 200 километров.

— Лесной — это бывший Свердловск-45, закрытый город?

— Он и сейчас закрытый.

— Как ваши родители там оказались?

— Папа у меня военный и приехал туда служить. А мама с самого начала там жила.

— Почему начали заниматься именно стрельбой из лука?

— Подружка пошла в секцию и позвала меня. Я пошла, мне понравилось. Мне было 11 лет.

— Сразу поняли, что это надолго?

— Мне понравилось, но я ничего не понимала в этом. Думаю, в 11 лет никто ничего сразу не понимает. Просто ходила и занималась, мне это нравилось. Так пошло-поехало и закрепилась в этом виде спорта.

— В Олимпийской деревне приходилось пересекаться с кем-то из звёзд? Это производило на вас восторженное впечатление?

— В 2012 году один раз увидела Лену Исинбаеву в Лондоне. Потом ещё нескольких звёзд. И от этого у меня появлялось чувство восторженности «Вау, как здорово!». А сейчас более спокойно на это реагирую. Может быть, потому, что для меня эта Олимпиада уже третья.

— На четвёртую в Париж собираетесь?

— Да, буду стараться. Но сейчас в планах только отдохнуть. Я очень сильно устала и хочу быстрее попасть к родным и близким.